Al via il Villaggio della Salute

Paola Lo MeleCinque giorni per il benessere e la prevenzione. Ha aperto ieri e resterà operativo fino a domenica 13 maggio il Villaggio della Salute promossi da Confcommercio e Sanimpresa nella centralissima piazza San Silvestro. Lo spazio, inaugurato ieri dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, prevede l'offerta gratuita ai visitatori di indagini diagnostiche (elettrocardiogramma, ossimetria, misurazione della pressione arteriosa, misurazione del livello ematico di colesterolo e glicemia), prevenzione senologica, educazione alimentare, antifumo e altro ancora.Molto soddisfatto il commissario di Confcommercio Roma. Renato Borghi: «Finalmente inauguriamo il villaggio della salute, è stato un percorso lungo. Ringrazio la sindaca che ha sostenuto questo progetto e ci ha consentito nel pieno rispetto delle normative di accelerare su qualche passaggio burocratico estenuante. È un'azione di solidarietà che facciamo con grande passione. Comunicheremo i risultati alla fine di questi cinque giorni».Intanto già ieri i cittadini in coda per gli esami erano parecchi e nel villaggio attrezzato sono state effettuate un'ottantina di visite. Secondo Raggi i promotori dell'iniziativa hanno «il merito di aver proposto qualcosa di innovativo, qualcosa che a memoria non era stato ancora fatto: un villaggio della salute. La salute è uno stato di benessere» che si persegue anche con la «prevenzone. Dare alla città per cinque giorni questo villaggio in cui cittadini di ogni età possono venire a controllare come stanno è importante. I dati Eurostat ci dicono che in Italia più di una famiglia su due non riesce a sostenere i costi delle cure familiari. La salute è un diritto costituzionalmente garantito e invece tendiamo a metterlo all'ultimo posto e questo è preoccupante soprattutto in un momento in cui la sanità pubblica ha tantissimi problemi».Lo spazio all'aperto sarà attivo dalle 9 alle 18. Alla sua inaugurazione hanno partecipato in tanti: anche il neo assessore al Commercio di Roma Carlo Cafarotti a braccetto con il suo predecessore Adriano Meloni. La prima cittadina, nel suo discorso, ha sottolineato come l'iniziativa si stata supportata anche dall'Aula Giulio cesare con una «mozione votata all'unanimità».riproduzione riservata ®