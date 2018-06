Al via il corso per diventare consulente alimentare

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Al via il Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale per Consulente per le aziende alimentari e metodo HACCP organizzato in partnership tra l'Università Unicusano e l'Università Popolare A.I.Nu.C. Il Corso si svolge in modalità e-learning, fornisce 60 CFU, è diretto a tutti i diplomati e non necessità di conoscenze specifiche di base. La figura del consulente per le aziende e le produzioni alimentari è oggi indispensabile per qualsiasi azienda di piccolo medio grande taglio al fine di assicurare lo svolgimento di tutta una serie di procedure, sia pratiche che burocratiche, a cui esse sono obbligate per legge e per la formazione, obbligatoria su tutto il territorio nazionale, degli operatori delle aziende stesse in materia di Igiene degli Alimenti. Il corso rappresenta quindi un ottimo investimento per il futuro lavorativo fornendo tutte le informazione scientifiche, tecniche e di legge e protocolli operativi subito disponibili per iniziare a lavorare.