Al via il 7 aprile alla Maratona di Roma anche l'uomo dei record, Giorgio Calcaterra. Le imprese del runner capitolino non si contano più, non ultima quella della scorsa edizione, quando è giunto 162° al traguardo dopo essere partito in ultima posizione. Quest'anno però una corsa tranquilla: «Roma è sempre Roma e voglio esserci, perché è sempre una bella gara - ci racconta Calcaterra - Stavolta però la farò e basta, niente imprese. Ho corso in varie parti del mondo, come a New York. Tutti dicono che sia la più bella, ma secondo me il percorso più bello è questo. Lo so, sono romano e quindi di parte, ma qui si vedono centinaia di monumenti nei 42 chilometri di corsa. È una maratona che tutti dovrebbero fare, prima o poi».

Difficile pensare a ciò che ci circonda durante uno sforzo fisico come quello della maratona, ma Calcaterra ha degli scorci preferiti: «Di sicuro piazza Navona, è davvero impressionante passare di lì, mi emoziona. E poi c'è via del Corso, perché la strada si stringe e sei più a contatto con le tante persone che sono a lato della strada a tifare per te». Anche quest'anno tanti runner sono attesi per questa maratona, e il consiglio è solo uno: «Non pensare solo alla prestazione sportiva, perché alla fine se ci mettiamo qualche minuto in più o in meno non c'è differenza. Anzi, così si può godere del paesaggio unico e ci si diverte di più». (D. Pet.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA