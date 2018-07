Al vertice della cupola Vulcano Spada

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra le persone arrestate nella maxi operazione Gramigna contro il clan Casamonica ci sono anche alcuni cugini' della famiglia Spada tra cui Domenico Spada a cui è stata sequestrata una palestra nel comune di Marino.Classe 1980 Domenico detto Vulcano è un ex campione del Mondo Silver WBC nella categoria dei pesi medi e cugino di Roberto, attualmente in carcere per aver aggredito con una testata, lo scorso novembre, il giornalista di Nemo Davide Piervincenzi. E le aggressioni ai giornalisti accomunano le due famiglie. Nella giornata di ieri i giornalisti Floriana Bulfon di Repubblica e Piergiorgio Giacovazzo del Tg2 sono stati aggrediti in strada alla Romanina, feudo del clan nella zona est di Roma, dai familiari di alcuni dei componenti del clan Casamonica.«L'aggressione nei confronti dei colleghi del Tg2 e di Repubblica rappresenta l'ennesimo, inaccettabile atto di violenza nei confronti di chi esercita il diritto di cronaca, pilastro di una società libera e democratica. L'Azienda commentano in una nota la Presidente Rai Monica Maggioni e il Direttore generale Mario Orfeo - esprime la sua piena solidarietà e vicinanza ai colleghi aggrediti e ribadisce, ancora una volta, che nessuna intimidazione potrà in nessun modo fermare il racconto della realtà che il Servizio pubblico offre ogni giorno a milioni di italiani».(I. D. G.)