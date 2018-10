Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Al Vecchio Porco è sempre una garanzia. Anche se il nome non è proprio elegante. Maialini si ritrovano raffigurati nel logo del ristorante, nelle pareti, nel menu e nella busta del pane. Locale storico meneghino, situato nel cuore della Chinatown milanese tanto in voga negli ultimi tempi, fa del suo carattere di osteria misto a raffinatezza vecchio stile il suo punto di forza. Pareti di legno accolgono quadri, fotografie e libri, e fanno da scenografia a piatti locali proposti in modo semplice che affondano le radici nella tradizione e nella cura della stagionalità. Dalla Tagliata di tonno allo Spiedino di vitello gratinato con prosciutto, dalla fregula sarda al risotto ai funghi o agli gnocchetti sardi, dall'insalata con porcini freschi ai nervetti con cipolle rosse. Tutto sotto l'aurea insegna: «Vecchio è bello, Porco è meglio».Al Vecchio Porco - Milano, via Messina 8 (ang. via Fioravanti) - tel. 02/31.38.62 o 02/34.90.262 - Aperto pranzo e cena, chiuso domenica e lunedì a mezzogiorno - costo medio 50 euro.(R.Vec.)