Al Tre Fontane la giornata dello sport paralimpico

Sarà Roma una delle tre città (insieme a Milano e Reggio Calabria) a celebrare oggi la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico. Un'edizione questa, la dodicesima, che ha l'obiettivo di promuovere lo sport per le persone con disabilità fra i cittadini e, in particolare, fra i giovani studenti e sottolineare i valori di inclusione e condivisione del movimento. Sarà il Centro di Preparazione Paralimpica in zona Tre Fontane all'EUR a fare da cornice all'evento. Per l'occasione, gli impianti si trasformeranno in una palestra multidisciplinare a cielo aperto. Presenti alla giornata la velocista Monica Contrafatto e lo schermidore in carrozzina Alessio Sarri. Il via alle 8.30, poi dalle 9.30 il via alle varie attività, che vedranno la presenza di istruttori federali delle singole discipline e che andranno avanti fino alle 18.(D.Pet.)