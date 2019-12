Al top dei piani ma non al top del cibo. E ancora di più, del servizio. In compenso, a toccare le stelle, ci pensano i prezzi. Vivere di rendita è facile. Si sa. Il posto è fantastico. Le guglie del Duomo davanti. La vista panoramica. Il cuore della città. Ma purtroppo non basta. Il menu si presenta variegato, ricco e anche gourmet. Con abbinamenti che sembrano interessanti. Il risotto con ragù d'anatra e scorzette d'arancia candita o la Milanese di filetto, foie gras e tartufo nero. Ma il risultato non è all'altezza delle aspettative. Vale anche per i piatti classici come il risotto alla milanese. Il servizio disordinato e poco preparato che non sa consigliare. Va bene come locale di passaggio, ma di certo non come punto di riferimento. Almeno di chi, da buon italiano, ama la buona cucina.

Maio Restaurant - piazza Duomo, La Rinascente - Milano

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

