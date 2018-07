Al Tar il presidente del Codacons chiuso in ascensore

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un ascensore per l'inferno. Se fosse un film, il titolo non potrebbe non essere quello del celebre thriller di Alan Parker con Mickey Rourke. Perché quell'ascensore bloccato ieri mattina, nei locali del Tar del Lazio, potrebbe costare molto caro. Trattasi in realtà di un banale incidente: ieri mattina un calo di tensione o forse un guasto momentaneo ha bloccato la corsa della cabina, mentre stava salendo ai piani superiori dell'edificio. Sfortunatamente per i gestori responsabili, a bordo non si trovava un personaggio qualsiasi, bensì Carlo Rienzi, presidente del Codacons, la potente associazione dei consumatori.Impossibilitato a mettersi in contatto con l'esterno perché il telefono di soccorso nell'ascensore e il pulsante di allarme non funzionavano, il leader dei consumatori ha dovuto contattare con il proprio cellulare un collega presente in quel momento in tribunale, che ha allertato i carabinieri, finché l'ascensore è tornare a funzionare. Ora però il caso finirà in Procura. «Abbiamo deciso di presentare un esposto affinché la magistratura accerti le responsabilità dell'episodio, inclusa l'omissione di soccorso», ha fatto sapere Rienzi. Non poteva finire diversamente.