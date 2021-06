Al setaccio i telefonini delle sexy rapinatrici

Ora tutte le attenzioni sono concetrate sulle indagini informatiche sui siti di incontri e sul contenuto degli smartphone sequestrati alle due escort rapinatrici protagoniste della vicenda di violenza nella quale due fratelli sono stati picchiati e derubati dalle ragazze che pensavano di aver adescato.

Bisogna infatti individuare altre eventuali vittime che, per vergogna o per paura di ritorsioni, non hanno denunciato situazioni simili. La più grande delle rapinatrici aveva minacciato di morte gli agenti ed i rapinati urlando: «Vi faccio sparare, io sono la nipote del boss Savinuccio Parisi» (reggente dell'omonimo clan barese, attivo nel narcotraffico e nelle estorsioni, ndr). Insomma, dopo l'arresto delle due ragazze pugliesi di 22 e 32 anni, che hanno rapinato i fratelli che le avevano incontrate per una serata di sesso, i detective della dirigente Tiziana Lorenzo del distretto di Primavalle stanno spulciando migliaia di conversazioni per risalire all'identità degli uomini incontrati. (E.Orl.)

