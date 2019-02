Al San Pietro tornano 200 posti letto

Duecento posti letto tornano a disposizione degli utenti all'ospedale Villa San Pietro. Il nosocomio di via Cassia, pesantemente danneggiato dall'incendio che ne ha distrutto il pronto soccorso nella notte dello scorso 4 novembre, era stato costretto a trasferire circa 400 dei suoi pazienti nelle altre strutture della Capitale.

Chirurgia, materno infantile e Medico sono i primi tre reparti a riaprire al San Pietro, con la Regione Lazio che riassicura la totale funzionalità a partire dal prossimo marzo: «Si potranno eseguire ricoveri e interventi chirurgici di media complessità. Rimangono in attesa di attivazione il Pronto Soccorso generale, il Pronto Soccorso ostetrico e tutte le terapie intensive (Utic-Utir-Utin)», la nota dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio. «Per giungere alla riattivazione della struttura - continua la nota - è stato necessario un enorme sforzo organizzativo che ha coinvolto tutto l'ospedale in stretta collaborazione con la Regione Lazio e la ASL Roma 1. Un particolare ringraziamento al San Camillo e al Sant'Andrea per la collaborazione prestata».(L. Cal.)

