Al Quadraro si sceglie il nome della piazza

Piazza Giulio Regeni o Piazza delle Periferie, o semplicemente Piazza del Quadraro. E pure Piazza dei Pagi, in riferimento all'antica Roma, e Piazza Utopia. Ma in pole position c'è don Roberto Sardelli, figura suggerita da molti a cui dedicare la piazza senza nome tra via dei Levii e via del Quadraretto in VII Municipio, per la quale è partito l'iter di riqualificazione partecipata. Proprio lui, il prete dei baraccati dell'Acquedotto Felice, morto a febbraio dell'anno scorso. Una vita passata accanto agli ultimi, agli emarginati in mezzo al degrado. «Dopo una prima fase, che ha interessato essenzialmente Urbanistica e Lavori Pubblici spiega l'assessore municipale alla Scuola, Cultura, Sport e Politiche giovanili, Elena De Santis - con la presidente Monica Lozzi abbiamo convenuto di inserire la piazza nel percorso di rigenerazione che stiamo curando attraverso i progetti annuali di arte pubblica seguiti dall'Assessorato. Abbiamo organizzato dei workshop, e successivamente abbiamo pensato di sondare la voce dei residenti tramite un form da compilare online». Le votazioni si sono chiuse il 9 luglio. Fra le proposte arrivate c'è pure quella di intitolare lo slargo a Edoardo Iammarino, il giovane romano morto tragicamente nel 2018.(V. Con.)

