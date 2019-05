Al Quadraro il Festival della pizza Ecco il trionfo della Margherita

Ida Di Grazia

Golosoni della capitale unitevi! Sta per arrivare a Roma e precisamente a Piazza San Giovanni Bosco l'International Pizza Festival, il più importante circuito nazionale all'aperto dedicato ad uno dei piatti più amati dagli italiani e più invidiato dagli stranieri. Non a caso dichiarata patrimonio dell'umanità dall'Unesco nel 2017. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio, da mezzogiorno a mezzanotte no-stop, si potranno gustare le migliori pizze napoletane in circolazione.

Quella di Roma è la quinta tappa di un tour che ha già conquistato oltre 60mila persone. Dieci forni, sempre accesi, 30 pizzaioli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze senza sosta per soddisfare tutti palati grazie all'eccellenza delle materie prime e alla cura quasi maniacale del prodotto offerto. Piatto semplice e amato da grandi e piccini la pizza c'a pummarola ncoppa e vedrai che il mondo poi ti sorriderà, come cantava Pino Daniele, è apprezzata a qualsiasi latitudine e il suo consumo ogni anno è in continua crescita. Nella tappa capitolina saranno presenti tantissime pizzerie napoletane e campane, e i più importanti maestri pizzaioli, delle vere punte di diamante come i titolati : Vincenzo Fotia, il vice campione Mondiale di pizza senza glutine, i maestri Pizzaioli dell'Accademia nazionale di Pizza DOC come Salvatore Lioniello vincitore per il 2013/2014/2015 di - Titolo Mondiale di Pizza in pala, Titolo mondiale di Pizza in teglia, Titolo mondiale di Pizza senza glutine, e Vincenzo Capuano, tutor di Detto Fatto e Ambasciatore della Pizza Napoletana nel Mondo all'Expo di Milano 2015, vincitore dei campionati mondiali per la pizza napoletana nel 2014/15/16.

Spazio anche alla musica, all'intrattenimento e agli operatori della Terza Edizione dell'International Street Food, organizzato da Alfredo Orofino uno dei più importanti organizzatori di eventi gastronomici in Italia e tra gli ideatori dell'International Pizza Festival insieme all'Associazione GPN Gruppo Piccola Napoli. International Pizza Festival sarà in piazza, dopo Roma, a Teramo, Porto Recanati, Gaeta, Formia, Monza, Siena, Trento.

riproduzione riservata ®

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA