Al Parlamento Ue senza green pass

Il Tribunale dell'Unione europea ha sospeso in via temporanea la norma che rendeva obbligatorio il green pass per accedere alle sedute dell'Europarlamento. La decisione è provvisoria, in attesa di una sentenza definitiva della Corte. Ma da oggi gli eurodeputati senza certificato potranno di nuovo sedersi nell'emiciclo.

La decisione dei giudici di Bruxelles riguarda solo i cinque eurodeputati che avevano impugnato l'obbligo di certificato digitale europeo Covid per accedere agli edifici del Parlamento Ue nei suoi tre luoghi di lavoro: Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. Tra i cinque, che dovranno comunque presentare un test negativo, anche l'europarlamentare No Vax di Palermo Francesca Donato, leghista. Che ieri ha esultato su Twitter: «Grazie ad una sospensiva decisa dal Tribunale dell'Ue, da lunedì per me e altri quattro colleghi deputati e per i lavoratori del parlamento europeo che hanno fatto ricorso, non sarà necessario esibire il green pass per accedere al parlamento europeo fino alla decisione della corte nel merito».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

