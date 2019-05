Al MEI - Meting delle etichette indipendenti 2017 è stato eletto come Miglior Bassista Italiano Alternative. Negli ultimi anni, ha alternato la sua attività da solista partecipando alle registrazioni di album e a live di tanti artisti. Fabrizio Moro è uno di questi, l'ultimo in ordine di apparizione. Attualmente continua a far parte anche del suo side-project Musica per organi caldi come cantante, bassista e songwriter insieme ad Emiliano Rubbi. Ora Andrea Ra - il cane sciolto del rock torna in concerto dopo aver trascorso diversi mesi in studio per lavorare al suo nuovo album di prossima pubblicazione. Un ritorno live molto atteso nella Capitale dopo il sold out al Parco della Musica nell'aprile del 2018. Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Alessandro Riccardi alla chitarra e il diciassettenne James Rio alla batteria, polistrumentista poliedrico presente nella sua band da oltre tre anni.

Via di Porta Labicana 24, domani alle 22,30 (apertura porte 21), ingresso 5 euro

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

