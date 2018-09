Al laghetto dell'Eur tornano le anatre... sponsorizzate

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiErano sparite nel giro delle ultime due settimane. Pare, secondo le testimonianze di alcuni residenti, uccise da un gruppo di senzatetto dell'est Europa. Ma ora, dopo la denuncia di Leggo, gli anatroccoli torneranno nel Laghetto dell'Eur. E sponsorizzati.Già, perché per la gioia dei più piccoli, l'associazione dei commercianti dell'Eur ha deciso di stanziare 500 euro per acquistare una quarantina di pennuti da posizionare nello specchio d'acqua. Un gesto lodevole che riporterà gli animali a popolare il lago artificiale. Ma c'è di più: per evitare che finiscano anche questi sul girarrosto arriverà anche una rete di telecamere a circuito chiuso. Questa nuova tecnologia sarà firmata Eur spa e servirà anche per alzare il livello di sicurezza totale nel quartiere, specialmente nelle ore notturne.Ma torniamo alla donazione: «Il laghetto - spiega Maria Ida De Angelis, dell'omonima gioielleria - è il fiore all'occhiello del nostro quartiere, un'attrazione per i grandi e soprattutto per i piccoli. Vederlo senza le paperelle era davvero triste, così ci è nata l'idea di fare una colletta per acquistarne di nuove. Alla fine hanno aderito circa quaranta esercizi commerciali. Il tam tam, nato sui social è stato così forte che anche i residenti hanno contribuito all'iniziativa».E così, mentre ieri al Laghetto andava in scena la festa del riciclo, è stata annunciata la bella notizia. Gli animali, acquistati in un allevamento sulla via Ardeatina, arriveranno entro metà ottobre. Ecco allora che il pontile, proprio sotto il centro direzionale Unicredit, tornerà a popolarsi delle famigliole pennute, pronte ad avvicinarsi alla riva ad ogni lancio di cibo dei più piccoli.Una storia tutta romana che ha avuto lieto fine. In ogni senso. Anche perché il quartiere accrescerà il livello di sicurezza con la nuova rete di occhi elettronici. Malintenzionati e killer di animali sono avvisati.riproduzione riservata ®