Al Foro Italico primo derby di stagione Roma-Lazio

ROMA - Sabato da brividi per la pallanuoto capitolina. Alla piscina del Foro Italico (fischio d'inizio alle ore 18) per la A1 maschile è il momento del primo derby stagionale tra Roma e Lazio. Biancocelesti che arrivano alla stracittadina con un punto in più in classifica rispetto alla Roma (4 contro 3) e dopo il ko contro la capolista Posillipo. Tanta la voglia di vincere per la Lazio, che si affiderà ai due metri del centroboa Matteo Leporale e a Giacomo Cannella, oltre che al giovane Mattia Antonucci (miglior marcatore con 8 reti), oltre ai veterani Colosimo, Maddaluno e Giorgi. Giallorossi invece che, archiviata la sconfitta di Trieste, vogliono ripartire in fretta. Tutti a disposizione per mister Roberto Gatto, eccezion fatta per Ludovico Moroni. «Servirà tanta determinazione in ogni occasione di gioco e alla fine vincerà chi sbaglierà di meno», il parere del tecnico della Roma. Atteso il tutto esaurito. (D.Pet.)