Al figlio di Pulici le 11 figurine dedicate al padre

ROMA - Dalla prima figurina con la maglia del Lecco nella stagione 67-68 a quella dell'anno dello scudetto con la Lazio e poi Novara, Ascoli, Monza. La Panini ha consegnato al figlio di Felice Pulici durante Sport 2000, il programma sportivo di Tv2000, undici figurine rappresentanti tutta la carriera calcistica dell'indimenticato portiere biancoceleste.La Lazio, intanto, prepara la sfida di domani a San Siro contro l'Inter che vale le semifinali di Coppa Italia. Out gli infortunati Luiz Felipe, Patric e Lukaku e squalificato Cataldi, Inzaghi confermerà Strakosha in porta. In difesa ci sarà il ritorno di Acerbi con Radu e Wallace favorito su Bastos. Possibile una chance per Durmisi sulla destra al posto di Lulic, a sinistra tornerà Marusic. A riposo Parolo, ai lati di Leiva Milinkovic, che lunedì salterà il Frosinone per squalifica, e uno tra Luis Alberto e Berisha. In attacco Immobile con uno tra Caicedo o Correa.(E.Sar.)riproduzione riservata ®