Al circo - a fare il circo - con mamma e papà. La Scatola Magica lab domenica - dalle 10 alle 11,30 e dalle 11,30 alle 13 - propone un laboratorio sull'arte circense da fare in famiglia. Per avvicinarsi tutti insieme a questo colorato e affascinante mondo e sperimentarne le diverse tecniche. Dalla giocoleria (i cerchi, le palline, i foulards, le piume di pavone, i piattini cinesi, il diablo, le clave, il devilstick) all'equilibrismo (pedane di equilibrio, trampoli e rola bola), fino all'acrobatica (rotolamenti, capovolte, piramidi umane). E' invece a cadenza settimanale, ogni giovedì fino a giugno, dai 3 anni, il laboratorio di circo per sviluppare la capacità di relazionarsi con il corpo, lo spazio e gli altri. Utilizzando tecniche dell'acrobatica, dell'equilibrismo, della giocoliera. Con giochi in gruppo che stimolano la collaborazione, l'ascolto reciproco e l'immaginario fantasioso. Dalle 17 alle 18 dai 3 ai 5 anni e dalle 18 alle 19 dai 6 ai 10 anni. Alla fine del percorso, nel mese di giugno, si terrà una lezione-spettacolo aperta a cui potranno partecipare i genitori. (F. Pic.)

Via Fonteiana 130. Info e prenot. scatolamagicalab@gmail.com, 3516506187

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA