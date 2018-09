AL CAPOLINEA

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleUn video in lacrime pubblicato su Facebook per comunicare la fine della sua esperienza professionale in Atac. Micaela Quintavalle, la sindacalista pasionaria' della municipalizzata dei trasporti di Roma, finita nell'occhio del ciclone dopo la sua intervista alle Iene sui casi di autobus andati a fuoco, sceglie i social per comunicare il suo licenziamento. Con un filmato di circa cinque minuti pubblicato sul suo profilo, Quintavalle si rivolge direttamente ai suoi follower, colleghi, amici e simpatizzanti e annuncia l'arrivo della lettera di licenziamento. «È appena arrivata», dice cercando con difficoltà di trattenere il pianto. Poi, si fa forza e continua: «Comunque, nel male, si è usciti dal limbo, dall'impasse. In questo modo, dopo 128 giorni di sospensione nei quali non ho potuto lavorare e dove ho potuto vivere grazie alle vostre donazioni, posso riprendere in mano la mia vita. Ovviamente fa male, non ho idea di quello che accadrà adesso. Paradossalmente, ho sempre amato questa azienda e mi sono sempre mossa a difesa. È tutto assurdo». Ma la reazione della pasionaria', che affianca da tempo al suo impegno sindacale un percorso di studi in medicina, non tarda ad arrivare: prospetta un ricorso contro il licenziamento dell'Atac e già da ora promette: «Oggi sono solo lacrime, domani tornerò acciaio».La sua bacheca, che per anni ha ospitato le lotte e le rivendicazioni degli autoferrotranvieri, in breve si riempie di attestati di solidarietà. Fuori, invece, il provvedimento innesca la polemica politica con diversi esponenti del Pd in Campidoglio che puntano il dito contro il Movimento: «La pasionaria' come la definivano, ha continuato, anche dopo la vittoria del M5S a denunciare le criticità dell'azienda, le carenze strutturali, la mancanza di sicurezza per gli autisti, ed è arrivata prima la sospensione dal servizio e oggi il licenziamento», tuona il capogruppo dem Giulio Pelonzi. Solidarietà alla ormai ex autista Atac anche dalla collega di partito Ilaria Piccolo e dalla capogruppo in Assemblea Capitolina della lista civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.