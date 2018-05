Al campo nomadi sequestrati orologi, coltelli, pistole e soldi

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oltre cinquanta armi di ogni genere, ma anche gioielli, orologi di lusso, attrezzi da scasso, smartphone, oltre ventimila euro in contanti e addirittura cinque divise del personale di Aeroporti di Roma: è quanto è stato ritrovato ieri mattina, durante un maxi-blitz nel campo nomadi di via Luigi Candoni, nel quadrante Sud della Capitale.A svolgerlo, su disposizione della Procura di Roma, sono stati oltre quattrocento agenti della Polizia di Roma Capitali e dei carabinieri della Forestale e della stazione Torrino, che all'alba si sono presentati nella zona e hanno iniziato la lunga e minuziosa perquisizione.Nel campo nomadi, costituito da oltre centoventi moduli abitativi, tutti i residenti sono stati schedati dalle forze dell'ordine e all'interno della baraccopoli, anche grazie al lavoro delle unità cinofile, sono stati rinvenuti anche coltelli, spade, mazze da baseball, bastoni, motoseghe e otto riproduzioni di armi da sparo. Presenti, durante il blitz, anche alcuni dipendenti dell'Ufficio Sicurezza di Atac che avevano denunciato, negli ultimi tempi, furti e aggressioni nel deposito dei bus adiacente al campo nomadi: durante le perquisizioni sono state ritrovate anche quattro porte di accesso degli autobus. Quattro veicoli, sprovvisti di assicurazione, sono stati sequestrati.Alla fine del blitz, coordinato dal comandante generale dei vigili urbani, Antonio Di Maggio, 28 persone di varie nazionalità sono state denunciate con l'accusa di detenzione illegale di armi e ricettazione. Altre 35 persone, sprovviste di documenti, sono state condotte a via Teofilo Patini per l'identificazione negli uffici della Divisione Stranieri della Questura di Roma. (E. Chi.)