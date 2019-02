Al Brancaccio la satira pungente di Montanini

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaDopo il successo di Eloquio di un perdente, con oltre 70 date in tutta Italia, il corrosivo stand up comedian Giorgio Montanini torna con il suo ottavo monologo: Quando stavo da nessuna parte. Un riflessione caratterizzata dalla comicità tagliente dell'autore, per smontare i luoghi comuni e le certezze che accomunano gli italiani. Una satira che diventa anche feroce. Questo nuovo show del comedian arriva dopo i successi di Nemico Pubblico, Liberaci dal Bene, Per quello che vale e, appunto, Eloquio di un perdente che hanno incontrato un grande apprezzamento nei teatri più belli d'Italia.«In che modo si può mascherare una schiavitù di fatto, dando la sensazione di vivere in una società libera e in totale libertà? Per prima cosa è necessario illudere le vittime di questo inganno, di essere libere. Come si riesce a spacciare per libertà una vita fatta di orari obblighi scadenze costrizioni e inibizioni? Somministrando una libertà di plastica, concedendo a tutti la possibilità di esprimersi liberamente, sfogare la creatività e sfamando l'ego. Dal dopo guerra in poi, è un pullulare di attori, cantanti, musicisti, pittori e fotografi. L'arte è diventata un prodotto di consumo di massa. Corsi di teatro, dizione, canto recitazione, tutti corsi frequentati da dopo lavoristi senza talento, tutti illusi di essere liberi. Tutti inconsapevoli di soffocare la rabbia e la frustrazione con palliativi come questi». Dal monologo Quando stavo da nessuna parte.