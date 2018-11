«AIUTIAMOLI»

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Con l'arrivo dell'inverno vivere in strada è ancora più difficile, ogni persona può fare qualcosa di importante anche solo donando un giubbotto che possa proteggere i senza tetto dal freddo».Da Castello di San Giovanni d'Asso, dove si è tenuta la cerimonia per la consegna del premio Un Tartufo della Pace 2018 per la difesa dei diritti fondamentali delle persone, Claudia Koll - insignita per l'impegno della sua associazione Le Opere del Padre Onlus - ha lanciato un appello per gli homeless capitolini. Nel 2017, l'associazione fondata e presieduta dall'attrice ha avviato il progetto Colomba Express: un servizio (totalmente gratuito) di docce e lavanderia, con distribuzione di viveri, abbigliamento e calzature per i senza tetto e i senza fissa dimora presso la Parrocchia Santa Felicita e Figli Martiri a Roma. Colomba Express, a cui nell'ultimo periodo si sono rivolti molti italiani, si occupa anche del loro stato di salute, tramite visite mediche e la distribuzione dei medicinali. E', inoltre, attivo un centro di ascolto per conoscere le necessità più urgenti e cercare soluzioni, anche in collaborazione con i servizi sociali della Capitale. Secondo i dati dell'ultimo Rapporto della Caritas, sono circa 7.500 le persone in povertà estrema in quel dell'Urbe, il 45% sono italiani.