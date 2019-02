AIR Artisti

in residenza

PARCO DELLA MUSICA

Serata conclusiva del progetto di residenze estere per giovani musicisti italiani. Ada Montellanico, Paolo Fresu (foto) e Simone Graziano presenteranno 20 musicisti del progetto Air che formeranno 6 gruppi: Claudio Jr De Rosa (sax), Nicola Cordisco (guitar), William Greco (piano), Francesco Orio (rhodes), Federico Scettri (drums); Paride Pignotti (guitar), Alessio Zucca (piano), Manuel Magrini (rhodes), Federico Scettri (drums); Francesco Fiorenzani (guitar), Enrico Zanisi (piano), Simone Di Benedetto (bass), Federico Scettri (drums);

Anais Tecla (violin), Giovanni Perin (vibes), Danilo Tarso (piano); Gianluca Salcuni (sax), Nicola Guida (piano), Simone Di Benedetto (bass), Federico Scettri (drums); Gabriele Mitelli (trumpet), Stefano Carbonelli (guitar), Alessandro Lanzoni (piano).

V.le P. de Coubertin 30, oggi alle 21, 8 euro, auditorium.com

Obiettivo Impresa

ISTITUTO EUROPEO

DI DESIGN ROMA

Gli stabilimenti Birra Pero- ni a Roma, Bari e Padova hanno aperto le porte agli studenti in Fotografia IED. Guidati da Massimo Siragusa, con Daria Scolamac- chia, sono ora in mostra le immagini di Andrea Santamaria, Ivan Cerasia, Thiago Andres Gnessi, Elena Durante, Ivana Bianco.

Via Alcamo 11, fino al 16/03, ingr. libero (10-18)

