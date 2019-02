Ainé

PARCO DELLA MUSICA

Uno dei nomi più promettenti e autentici del pop italiano di nuova generazione. L'artista parte da Roma con il tour per presentare il nuovo album Niente di me. Ainé ha dimostrato in questi mesi di essere tra gli artisti più apprezzati della nuova scena pop italiana, anche grazie alla collaborazione con Giorgia

nel nuovo album della cantante Pop Heart. Niente di me segna un passaggio netto tra il passato e un nuovo percorso creativo in cui Ainé si racconta a 360 gradi.

Viale P. de Coubertin 30, oggi alle 21, 15 euro, auditorium.com

Gabriele Pieranunzi

UNIVERSITÀ ROMA

TOR VERGATA

Per i concerti di Roma Sinfonietta si esibirà il trio formato da Gabriele Pieranunzi violino, Alessandra Leardini violoncello e Antonello Maio pianoforte. In programma musiche di Carlo Galante (Terzo libro di kenning 2018), di Francesco Cilea (Trio in Re Maggiore) e concerto si concluderà col Trio n. 1 in re minore, op. 49 di Felix Mendelssohn, un capolavoro del romanticismo tedesco che, dopo la prima esecuzione fu paragonato da Schumann alle composizioni di Beethoven

e Schubert.

Via Columbia 1, audit. Ennio Morricone (Macroarea Lettere e Filosofia), oggi alle 18, 5-25 euro, 3355725816

