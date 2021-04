Aifa: «Sui 100 decessi sospetti solo uno legato al vaccino»

I vaccini sono sicuri, compreso AstraZeneca. Il ministro Speranza prova a spingere la campagna di vaccinazione rassicurando gli italiani e i dati sembrano dargli ragione. Secondo il terzo Rapporto di farmacovigilanza dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'arco di tre mesi (dal 27 dicembre 2020 al 26 marzo 2021) in Italia sono stati segnalati 100 casi di decesso correlati temporalmente alle vaccinazioni ma solo per un caso di questi è stata provata una correlazione diretta con l'immunizzazione. Più precisamente sono 76 i decessi segnalati dopo la vaccinazione con Pfizer, 12 con il vaccino Moderna e 12 con quello AstraZeneca. Le morti hanno riguardato soggetti con molteplici patologie pregresse e dunque difficilmente possono essere attribuite al vaccino. Il nesso di causalità risulta correlabile in 1 sola segnalazione, relativa ad un uomo di 79 anni con patologie pregresse e vaccinato con un vaccino a mRNA (Il tipo di vaccino Pfizer o Moderna).

Per AstraZeneca dice l'Aifa si sono verificati, entro 2 settimane dalla vaccinazione, dei casi molto rari di trombi associati a bassi livelli di piastrine nel sangue. Sono i dati a cui ha fatto riferimento anche Speranza, affermando che AstraZeneca «è un vaccino sicuro ed efficace. Su 32 milioni di vaccinazioni effettuate e 222 segnalazioni, sono stati registrati 86 eventi avversi e, di questi, 18 sono risultati fatali». Il ministro rassicura sullo spinti della campagna vaccinale: nel secondo trimestre arriveranno 50 milioni di dosi di vaccini e Pfizer invierà 7 milioni di dosi in più del previsto. «Entro giugno - assicura il ministro - le fasce più a rischio saranno tutte immunizzate». Pesa il caso Johnson & Johnson le cui dosi sono ferme a Pratica di Mare perchè l'azienda ha deciso il rinvio della campagna di vaccinazione in Europa dopo alcuni rari casi di eventi trombotici segnalati in Usa. «Auspichiamo ha detto Speranza - che presto possano esserci elementi di chiarezza che ci consentano di iniziare ad utilizzare un vaccino che riteniamo importante per la nostra campagna». (A.Sev.)

