Ai Mondiali via alle Final Six: stasera Italia-Serbia

ROMA - Ultimo giorno di riposo degli azzurri prima del rush finale dei Mondiali, a Torino. Il primo ostacolo che si parerà stasera alle 21.15 sulla strada dell'Italia è la Serbia della vecchia conoscenza Nikola Grbic. Gli azzurri di Blengini cercano la concentrazione per continuare a correre e a entusiasmare il pubblico italiano: il PalaAlpitour di Torino si preannuncia caldo e gremito in tutti e 12.100 i posti disponibili. «Siamo concentrati sulla Serbia, una sfida contro una nazionale molto forte e in grande crescita in questo mondiale - il pensiero del ct Blengini -. Il nostro cammino è stato positivo ma dall'inizio ci siamo promessi di non guardare indietro e non lo faremo di sicuro ora: ora dobbiamo riposarci, allenarci e preparare nel modo migliore una partita difficile come quella con la Serbia. Poi penseremo alla Polonia». (M.Sub.)