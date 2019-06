Ai Melancholia il contest del Tuborg fest

Sul palco la grinta ricorda quella dei Cranberries vecchia maniera, con la voce dell'indimenticabile Dolores O'Riordan. Ma i loro miti sono targati Millenials, primi fra tutti i Twenty One Pilots, a cui non fanno segreto di ispirarsi. Sono stati i Melancholia, trio rap-elettronico di ventenni proveniente da Foligno Benedetta Alessi (voce), Fabio Azzarelli (tastiera) e Filippo Petruccioli (chitarra) ad aggiudicarsi il Second round del Road to Tuborg - il contest promosso da Tuborg dedicato alle band emergenti italiane - che si è svolto venerdì scorso al Monk. In giuria anche Leggo.

In palio, un primo premio da sogno: diventare l'opening act, ovvero il gruppo spalla, del Tuborg Open Fest, in programma dal 27 giugno all'Ippodromo Snai San Siro di Milano con Carl Brave, Ex-Otago, Rkomi & C.. «Per noi ha spiegato la cantante Benedetta Alessi - la possibilità di poterci esibire su un grande palco è un sogno. Abbiamo iniziato nel corridoio di casa e adesso siamo qui. Il nostro nome? Proviene da una teoria di Ippocrate». (E. Cos.)

