Ai funerali di Luca una folla da stadio Ma in chiesa non c'era la sua Anastasiya

Ida Di Grazia

Il rombo delle moto da cross che rompe per una manciata di tempo il silenzio surreale mentre il feretro di Luca Sacchi, il personal trainer di ventiquattro anni ucciso, durante una compravendita di droga, due settimane fa con un colpo di pistola vicino al pub John Cabot, entrava in chiesa nel quartiere Appio a Roma. Una folla da stadio, tanti fiori e tanto troppo dolore per una giovane vita spezzata all'improvviso quel maledetto 23 ottobre.

Sulla bara una corona di rose bianche e la fascia con la scritta Mamma, Papà e Federico. Ai funerali che si sono svolti ieri, hanno partecipato anche cittadini comuni, grande assente Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata di Luca che era con lui il giorno dell'omicidio e in ospedale quando i medici hanno comunicato alla famiglia che era morto (la ragazza sarà riascoltata dai magistrati. Resta da chiarire se dietro l'omicidio ci sia una storia di droga finita male). «La morte di Luca ci ha colpito ha detto il parroco nella sua omelia - in un certo senso ci ha fatto morire anche a noi», commozione ma anche rabbia negli interventi dal pulpito degli amici e a parenti. «Luca era un ragazzo d'oro - ha detto Roberto, il cugino di Luca -. Ognuno di noi ha un destino, ma questo è troppo. Non abbandonare mai tuo padre, tua madre e Federico. Da oggi sarai il loro angelo. Non ti dimenticheremo mai». All'uscita del feretro un lungo applauso, mentre la madre di Luca tra le lacrime teneva stretta a sé la bara, l'ultimo abbraccio al figlio perduto.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

