Ai funerali del 14enne lacrime e dolore La mamma: «Il giorno più brutto di sempre»

Ida Di Grazia

La bara bianca, la maglietta di Totti e il suo cappellino preferito. Così nel silenzio più assoluto è stato accolto il feretro del piccolo Mattia Roperto, il ragazzino di 14 anni investito e ucciso la sera dell'8 giugno da Federico Costantino un giovane di 22 anni, poi risultato positivo ai test sulla droga.

I funerali si sono svolti ieri mattina nella chiesa di San Corbiniano in via Wolf Ferrari all'Infernetto, poco distante dal luogo in cui l'adolescente ha perso tragicamente la vita. Il campetto di calcio del cortile della chiesa, con un cuore di palloncini bianchi al centro, è stato trasformato in altare per poter accogliere amici e parenti. La mamma Antonella ha letto una lettera straziante: «In ogni secondo che mi resterà di vivere qui mi chiederò cosa avresti fatto tu, che scelte avresti fatto, che percorsi intrapreso, l'uomo che saresti diventato. Mi immaginerò i tuoi sorrisi sentito i tuoi abbracci e i tuoi mille volti. Ma oggi, mentre ti salutiamo per l'ultima volta qui tutto insieme, Matti, voglio immaginare di festeggiare quelli che sarebbero stati i tuoi momenti più belli perché dopo non avrò più alcuna occasione per festeggiarli e non vorrò festeggiarli.

Oggi, seppur piangiamo di tristezza, piangiamo anche di commozione nel festeggiare la tua vita con la responsabilità più che mai oggi di viverla tutti anche un po' per te, se non è possibile viverla con te». Il parroco ha fatto suonare le campane tante volte quanti gli anni di Mattia. «È un mondo di cacca ha detto don Carlo nella sua omelia - perché siamo stati noi adulti a renderlo così. È un mondo di cacca, ma Fabrizio de André diceva che dal letame nascono i fiori. Voi potete far nascere fiori dal letame più di quanto siamo riusciti noi a fare». La campana più piccola di San Corbignano ha annunciato don Carlo si chiamerà Mattia. Al termine della cerimonia i palloncini bianchi sono stati liberati in cielo mentre i presenti hanno battuto le mani sulle note commoventi di Screwzooo di Esg.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA