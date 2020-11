Ai drive-in arriva anche l'Esercito

Anche l'esercito in prima linea per contrastare l'emergenza coronavirus nel Lazio. Medici e infermieri militari, infatti, sono impegnati nell'allestimento dei drive-in e nella somministrazione dei tamponi per tutti i cittadini. Dopo l'apertura della postazione nella città militare della Cecchignola, attivata qualche giorno fa, il Ministero della Difesa ha schierato altre 18 postazioni in tutto il Lazio, una per ogni singola squadra del Comando operativo interforze (Coi): gli esperti sanitari dell'esercito hanno seguito un corso di formazione all'Inmi Spallanzani la settimana scorsa e si sono subito attivati per i tamponi drive-in, fornendo un grande aiuto a medici e infermieri delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (Uscar). Non c'è in gioco solo la capacità quotidiana di tamponi, che con l'estensione dei test a pagamento nei laboratori privati è migliorata meno del previsto. L'intervento dell'esercito dovrebbe consentire nelle intenzioni di salvare il sistema, ben più complesso, del tracciamento, che finora ha mostrato evidenti criticità in tutta Italia.(E. Chi.)



