«Ai domiciliari con mia moglie? Meglio il carcere»

Enrico Chillè

Non sopportava più la convivenza forzata in casa con la moglie e per questo ha pensato bene di evadere dai domiciliari e consegnarsi alla polizia, chiedendo di essere riportato subito in carcere. La vita in casa, evidentemente, era decisamente peggiore di quella a Rebibbia per O.A., un 49enne romano esasperato dal comportamento della moglie. Alla fine l'uomo è stato accontentato: potrà scontare il resto della pena lontano da casa, ma senza dover tornare in carcere.

L'uomo, residente a Roma sud, era stato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti ed aveva scontato una prima parte della pena nel carcere di Rebibbia, fino al maggio scorso, quando gli erano stati concessi i domiciliari. Il tanto agognato ritorno a casa, però, si era presto trasformato in un incubo: a detta dell'uomo, infatti, la moglie lo vessava in continuazione, costringendolo a svolgere tutti i lavori domestici e riservandogli critiche e insulti per tutto il giorno.

In particolare, il 49enne veniva spesso ripreso dalla consorte per la scarsa cura nello stirare i panni o nel lavare i pavimenti di casa. Alla fine, l'uomo ha deciso di scappare di casa, evadendo i domiciliari, ma si è subito recato al commissariato Colombo, implorando gli agenti: «Vi prego, fatemi tornare a Rebibbia: meglio il carcere che stare a casa con mia moglie. Faccio tutto: lavo, stiro e tutto quello che succede in casa è sempre e solo colpa mia».

I poliziotti, a quel punto, hanno deciso di accontentare l'uomo, certificando l'evasione dagli arresti domiciliari. Il giudice, però, ha giudicato il fatto poco grave e non punibile, accogliendo la richiesta dell'uomo di scontare la pena lontano da casa. Non solo si terrà a debita distanza dalla moglie, ma potrà anche evitare di tornare in carcere: il giudice, infatti, lo ha assegnato presso una Onlus, dove l'uomo è giunto ieri mattina.

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

