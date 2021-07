AGLI IMBARCHI DELLA DELTA

Addio carta d'identità e carta d'imbarco cartacea per viaggiare: da ieri, all'aeroporto Leonardo da Vinci con Delta Air lines sarà sufficiente il proprio volto. È partito il nuovo sistema di accettazione e imbarco dei viaggiatori che, attraverso l'identificazione biometrica del volto, permetterà di rendere più agevole, rapido e sicuro il loro transito in aeroporto.

Il progetto, in partnership con Delta Air Lines e in collaborazione con Sita, fornitore globale di tecnologie per il settore aereo, prevede l'installazione presso alcune aree dello scalo di apparati in grado di rilevare le caratteristiche biometriche del volto dei passeggeri per garantirne l'identificazione. Il progetto rientra in una più ampia strategia di Aeroporti di Roma che punta su digitalizzazione, sicurezza, innovazione e sostenibilità ambientale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA