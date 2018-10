Agguato in disco a Bettarini jr per il pm è tentato omicidio

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloPiù del dolore alla spalla, a farle male è l'umiliazione subita da quei ragazzi a cui pensava di insegnare non solo la storia. Lunedì, a mezzogiorno, prima gli alunni hanno spento la luce poi sono volate sedie contro una professoressa di 55 anni dell'istituto secondario superiore Floriani, un professionale di Vimercate (Monza). Una sedia ha colpito la prof a una spalla e l'ha ferita.«Hanno spento la luce, la classe è piuttosto buia: ero di spalle, quindi non ho visto chi ha scagliato la sedia contro di me», ha raccontato la docente ai carabinieri dopo essere stata trasportata in ospedale per medicare la ferita alla spalla. Non è stata in grado di fornire dettagli sull'aggressione e lei era di spalle per sistemare il registro in un cassetto. Non è riuscita a vedere l'autore del gesto e nessuno, nella terza superiore, ha voluto fare la spia. Il Floriani non è nuovo a episodi violenti, due anni fa un 15enne ha colpito un compagno con un pugno al volto, nel 2013 uno studente di 18 ha risposto al rimprovero di un professore con un cazzotto. Le indagini sono già partite: sia chi ha lanciato le sedie sia chi ha spento la luce, rischia una denuncia per lesioni in concorso. Il fascicolo è già sul tavolo della Procura dei Minori di Milano e della Procura di Monza. «I responsabili saranno sospesi e avviati a un percorso di volontariato, come è nello spirito della nostra scuola. Qualora non identificati, il consiglio di classe valuterà eventuali provvedimenti per tutti gli studenti», ha dichiarato il preside Daniele Zangari. In attesa di una confessione o di una segnalazione, il dirigente scolastico ha convocato per lunedì 5 un consiglio di classe straordinario.Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha telefonato all'insegnante e ha già avviato un'ispezione: «Vicenda grave rispetto alla quale agiremo con la dovuta fermezza».