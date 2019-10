Agguato con sei colpi di pistola Choc nella notte a Casal Bruciato

Emilio Orlando

Tre colpi di pistola all'addome ed almeno altri tre che lo hanno ferito di striscio alle gambe. Una raffica di proiettili calibro 7.65, dodici quelli repertati dalla polizia sulla scena del crimine, hanno crivellato il quarantottenne Maurizio Mattiozzi, che nonostante la pioggia di fuoco è rimasto ferito e non è in pericolo di vita.

L'uomo noto alle forze dell'ordine per i reati di rapina e lesioni personali era sottoposto alla sorveglianza speciale che gli imponeva, oltre a non incontrarsi con pregiudicati, anche a far rientro nella sua abitazione di via Diego Angeli, a Casal Bruciato, dove è stato vittima dell'agguato.

«Tre o quattro sicari armati», stando al racconto della vittima ai detective della squadra mobile, lo avrebbero raggiunto sul pianerottolo di casa per poi inseguirlo fino al cortile interno dove è avvenuta la sparatoria. «Erano in tre, Maurizio è subito corso in casa, tutto insanguinato. E' stato terribile, terribile. Pensavamo che Maurizio fosse morto - raccontano la madre dell' uomo e la sorella Claudia». Sconvolti e sotto choc gli inquilini ripercorrono quei momenti drammatici e concitati quando domenica sera hanno sentito gli spari: «I colpi li abbiamo sentiti nitidamente. Gli schizzi di sangue sono ancora ovunque. Ieri sul pianerottolo al primo piano qualcuno ha provato a tamponarlo con dei fogli di giornale, ma sui muri c'è ancora tutta la scia di una corsa disperata per sfuggire a chi ha continuato a sparare per uccidere - ricordano alcuni inquilini del palazzo teatro del tentato omicidio».

Ancora da decifrare il movente su cui gli investigatori stanno indagando. Nessuna ipotesi è stata per il momento scartata, le indagini spaziano dall' ambito della malavita locale del tiburtino ad un regolamento di conti maturato negli affari criminali di Mattiozzi. Sempre in via Diego Angeli nel 2011, venne gambizzato, per motivi di gelosia un altro pregiudicato di nome Giulio Saltalippi da due sicari in sella ad una moto. Anche in quell' occasione l' agguato fallì e l' uomo venne ferito all' addome ed alla gamba destra. I residenti di Casal Bruciato, dopo l' ennesimo fatto di sangue chiedono maggiori controlli ed una maggiore presenza delle forze dell' ordine.

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

