AGGUATO A NAPOLI

Il padre fu ucciso in una faida di camorra, quando lui aveva appena sei anni. Raffaele Perinelli non aveva mai pensato di seguirne le orme: si allenava per diventare un calciatore professionista. Da anni militava in squadre del campionato dilettanti, ma il suo sogno è finito con una coltellata al cuore. Lello, così lo chiamavano tutti, è morto a 21 anni in ospedale dopo il colpo letale infertogli, al culmine di una lite, da un venditore ambulante che poi si è costituito confessando il delitto. Scenario dell'omicidio il quartiere Miano, periferia nord di Napoli, a lungo feudo del clan Lo Russo al quale apparteneva anche il padre di Lello, Giuseppe Perinelli, ammazzato nel 2003 in uno dei periodi più cruenti della guerra di camorra in città. Il figlio però aveva saputo rimanere lontano dalla malavita, con una vita dedicata alla fidanzata, al lavoro - come dipendente di una coop per le pulizie - e soprattutto al calcio. Lello aveva debuttato nelle giovanili del Sant'Agnello, si era poi fatto apprezzare come terzino sinistro in altre formazioni campane, dal Gragnano alla Turris, e quest'anno era tesserato della Asd Miano, la squadra del suo quartiere.