Aggressione al Cinema America In manette tre giovani neofascisti

Emilio Orlando

«Te che c'hai la maglietta del Cinema America, te la devi levà e te ne devi andà da qua, fidati è meglio per te, levati quella maglietta». Queste le frasi che hanno preceduto la bottigliata e il pugno in faccia al ventitreenne Valerio Colantoni coordinatore dell' associazione culturale Piccolo America. La barbara aggressione, in cui era rimasto ferito anche un altro attivista, avvenne la notte del 16 giugno scorso a Trastevere all' arena all' aperto di piazza San Cosimato al termine della proiezione del film First Reformed.

Nel parapiglia e nel panico generale dei presenti spaventati dal raid fascista in piena regola, la vittima aveva riportato gravi fratture alle ossa nasali e una ferita al sopracciglio provocata dal vetro della bottiglia. La scena dell'aggressione non era sfuggita agli occhi elettronici dei sistemi di video sorveglianza di alcune attività commerciali della zona che avevano immortalato l' arrivo degli aggressori e alcuni momenti del violento pestaggio. Proprio l'analisi di quelle immagini con i potenti software antropometrici della polizia scientifica e le testimonianze degli avventori della piazza hanno portato i detective della Digos della questura all'identificazione di tre dei partecipanti al blitz.

Agli arresti domiciliari, disposti dal giudice per le indagini preliminari Clementina Forleo, con le accuse di violenza privata e lesioni aggravate sono finiti il Marco Ciurleo di 23 anni, coordinatore romano del Blocco Studentesco, organizzazione giovanile di CasaPound, Matteo Vargiu coetaneo del primo ed il trentottenne Stefano Borgese. Secondo gli inquirenti, a scatenare tanta violenza gratuita contro i tre giovani sarebbe stata la presa di posizione ideologica dei tre arrestati contro la maglietta bordeaux e gialla con la scritta Cinema America, considerata antifascista.

Nell'ordinanza di custodia richiesta dalla procura capitolina il magistrato sottolinea come: « I tre soggetti sono già noti per la loro militanza nelle file del movimento di estrema destra CasaPound e per essersi resi già in passato responsabili di analoghe azioni».

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

