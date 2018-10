Aggredita da un romeno già condannato per stupro

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniC'è voluta una notte intera per cercare gli ultimi riscontri, trovare i tasselli mancanti e consolidare il quadro investigativo. E alla fine è stato fermato l'uomo che il 21 settembre avrebbe violentato e derubato una 69enne nella sua casa in zona Comasina, periferia Nord di Milano.La donna era appena rientrata nel suo appartamento con le buste della spesa quando uno sconosciuto l'ha sorpresa e si è chiuso la porta alle spalle. E dentro si è consumato l'orrore. Probabilmente il piano originario era solo rubare, ma a quel punto la belva si è scatenata. A impresa finita, le ha sottratto borsa e cellulare ed è fuggito. Lasciandosi dietro una donna sotto choc e un'intera città a interrogarsi sulla sicurezza delle sue periferie. Per fortuna il romeno ha lasciato dietro di sé anche molte tracce. Gli agenti del commissariato Comasina e degli investigatori della squadra mobile si sono subito messi in caccia. In pochi giorni gli esperti della Scientifica hanno isolato il profilo di un romeno di 42 anni che era stato già condannato a 10 anni per un caso analogo avvenuto a Genova nel 2009, dove aveva violentato una donna di 30 anni. Nel 2012 era stato estradato in Romania per scontare in patria il resto della pena. Era uscito dal carcere appena due mesi fa e da meno di un mese era arrivato a Milano dove frequentava dormitori e mense per i poveri.Con un nome e un volto in mano, la polizia è risalita a lui grazie alle tracce lasciate dal telefonino rubato alla sua vittima. L'uomo aveva fatto diverse brevi chiamate, tra cui una a un centro per l'impiego di Milano dov'era andato nella speranza di ottenere il sussidio di disoccupazione. Si nascondeva a Quistello, in provincia di Mantova, a casa di alcuni conoscenti, la cui posizione dovrà essere valutata dall'autorita giudiziaria. Sabato notte il romno è stato portato in questura, dov'e stato interrogato a lungo. Il momento più delicato è stato quello del riconoscimento da parte della vittima, ancora molto provata. Poi per il 42enne, che ora è detenuto nel carcere di Mantova, è scattato il fermo che verrà convalidato nei prossimi giorni.riproduzione riservata ®