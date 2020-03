Aggredisce la madre con un coltello e la decapita. Il killer ha solo 19 anni

Sofia Unica

Come in una scena dell'orrore degna del film Psyco, ha colpito la madre al collo con una grossa lama: una violenza omicida inaudita, che si è placata solo quando la povera donna è stata decapitata. Quindi il 19enne Valerio Armneni si è barricato in casa con il coltellaccio da cucina sanguinante ancora in mano, mentre il cadavere della mamma giaceva nel salotto. È stato questo l'epilogo agghiacciante di una lite in famiglia sfociata in un orrendo matricidio in via James Joyce 48, nel quartiere popolare del Laurentino 38. Al massacro è sfuggita la sorella 15enne che è riuscita a rifugiarsi dal dirimpettaio ed è rimasta leggermente ferita al collo.

La vittima, Pamela Ferracci di 46 anni, dipendente dell'Inps, si era da poco trasferita nella Capitale da Palestrina e si stava separando dal marito. Ancora poco chiaro il movente dell'efferato delitto. Alcuni vicini, gli stessi che hanno chiamato il 112 dopo che avevano sentito alcune persone che piangevano, giurano che le liti tra madre e figlio ultimamente erano molto frequenti, forse a causa della convivenza forzata per le regole per in contenimento del Coronavirus.

«Una famiglia molto perbene - racconta una ragazza del palazzo dove è avvenuta la tragedia, mentre esce dal portone con un cane al guinzaglio -. Valerio era ragazzo un po' taciturno ma nulla nei suoi atteggiamenti lasciava pensare che poteva trasformarsi in un assassino».

Qualcuno dei residenti dell'isolato dove è avvenuto il massacro tuttavia racconta che Valerio soffriva di qualche problema psichico, ma non era in cura presso nessuna struttura sanitaria. La procura ha disposto il fermo del 19enne e già oggi il giudice per le indagini preliminari potrebbe emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

