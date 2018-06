Aggredisce la compagna con calci, pugni e morsi

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha aggredito brutalmente la compagna in strada con pugni, morsi e calci, ma è stato arrestato dai carabinieri. È accaduto la scorsa notte a Santa Marinella, vicino Roma. L'allarme è scattato intorno alle 2 quando le urla della giovane donna, che supplicava il compagno di smetterla perché non riusciva a respirare, sono state sentite nelle abitazioni vicine.I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Civitavecchia e della stazione di Civitavecchia Porto hanno trovato il 40enne in evidente stato di alterazione, con gli abiti strappati e le mani sporche di sangue. Accanto a lui una giovane con il volto tumefatto e sfigurato. Trasportata in ospedale, solo a distanza di ore è riuscita a raccontare l'accaduto. Al termine di una cena in un locale la coppia stava tornando a casa quando l'uomo, senza motivo apparente, si è scagliato improvvisamente contro la giovane compagna con morsi, pugni e calci.Ha riportato una frattura del naso e una serie di tumefazioni guaribili in non meno di 30 giorni. Il 40enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate e violenza privata. (S. Uni.)