Aggredirono un giornalista Arrestati Castellino e Nardulli

Manette ai camerati. Niente più braccia tese, ma ferri ai polsi per Giuliano Castellino (Forza Nuova) e Vincenzo Nardulli (Avanguardia Nazionale), i due esponenti della destra ultrafascista che alle commemorazioni per Acca Larenzia dello scorso 7 gennaio aggredirono gli inviati del settimanale L'Espresso: il giornalista Federico Marconi e il fotografo Paolo Marchetti si erano recati al cimitero monumentale del Verano per documentare lo svolgimento della commemorazione della strage che avvenne alla sede del MSI nel gennaio del 1978.

La notizia dell'arresto dei due camerati è stato dato dal leader della formazione di Forza Nuova, Roberto Fiore, sulla sua pagina Facebook: «Sono stati arrestati questa mattina Giuliano Castellino e Vincenzo Nardulli per i fatti del Cimitero Verano, quando due giornalisti de L'Espresso, che avevano scattato foto a minorenni (parenti di alcuni militanti presenti alla cerimonia commemorativa), furono affrontati da Castellino e Nardulli». Per Fiore si tratta di un «ennesimo attacco contro Castellino, attivista forzanovista, che paga con il carcere o - come in questo caso - con i domiciliari, la propria militanza radicale e senza compromessi». (L.Cal.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA