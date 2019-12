Aggiungi

un posto a tavola

TEATRO BRANCACCIO

Un cult della commedia musicale italiana nella nuova messa in scena prodotta da Alessandro Longobardi, l'orchestra sinfonica diretta da Maurizio Abeni. Nel cast Gianluca Guidi (don Silvestro), Marco Simeoli (sindaco Crispino), Lorenza Mario (Consolazione).

Via Merulana 244, da oggi al 6/01, 29-65 euro

Daniele Reponi

RISTORANTE ALTROVE

Uno dei protagonisti più amati della trasmissione di Rai 1 La prova del cuoco presenta il suo libro La grammatica del panino e del mondo. Seguirà show coocking a quattro mani con la cuoca di Altrove, Claudia Massara.

Via G. Benzoni 34, domani alle 18,30

Mario Calabresi

MUSEO MAXXI

Giornalista e scrittore, presenta il libro La mattina dopo: la voglia di ricominciare dopo aver subito una perdita o un cambiamento. Interviene, oltre all'autore, la scrittrice Chiara Gamberale. In collaborazione con Mondadori.

Via G. Reni 4a, oggi

alle 18, ingr. libero

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA