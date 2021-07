AGG, Conticini, Giraud: Discovery punta sulle risate e sui reality italiani

Donatella Aragozzini

Paolo Conticini, Teresa Mannino, Aldo, Giovanni e Giacomo, Mario Biondi e il vincitore dell'ultima edizione di MasterChef Italia, Francesco Aquila. Sono alcuni dei personaggi che nella nuova stagione vedremo al timone di programmi targati Discovery: i canali del terzo editore nazionale per share hanno in serbo per il loro pubblico un autunno ricco di novità, ognuno rispettando la propria identità. Il più generalista, Nove, continuerà a puntare su inchieste e attualità, con il ciclo Nove racconta, ma anche e soprattutto sull'intrattenimento, con l'arrivo di Conticini alla conduzione di un gioco sul collezionismo di oggetti di modernariato, Cash or trash Chi offre di più?, di Teresa Mannino con un suo show comico e di Aldo, Giovanni e Giacomo, che festeggeranno i loro 30 anni di carriera con una serata speciale. Il preferito dalle donne, Real Time, continuerà a trattare tematiche prettamente femminili, tant'è che due novità saranno Beauty Bus, con l'hair stylist Federico Lauri in tour con un salone di bellezza a quattro ruote, e C'era una volta l'amore, con la comica Michela Giraud alle prese con coppie in crisi. Sui canali maschili, Dmax e MotorTrend, arriveranno rispettivamente l'alpinista Danilo Calegari con Extreme Adventures Italia e Mario Biondi con Electromod, mentre Francesco Aquila sarà una delle new entry di Food Network con Il volo dell'Aquila. Le maggiori novità saranno in streaming: Discovery+ ospiterà, tra le altre cose, le Olimpiadi, la prima edizione italiana del reality Drag Race, l'insolito dating show ambientato nell'Ottocento Back in time Un amore da favola e il documentario su Roberto Formigoni Il celeste.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

