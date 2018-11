Agenzia spaziale via l'incarico a Battiston Ma è polemica

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Via l'incarico al Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, a comunicarlo è il diretto interessato con un tweet: «Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico di Presidente Asi. È il primo spoils system di Ente di Ricerca. Grazie alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano».Il fisico Battiston è alla guida dell'Agenzia dal 2014 e il mandato, rinnovato nel mese di maggio scorso, sarebbe dovuto scadere nel 2022. Ieri invece è arrivato il decreto di revoca. Immediata la reazione dell'Agenzia spaziale europea: «Sono molto dispiaciuto - ha commentato sempre via twitter il direttore generale dell'Esa - grande apprezzamento per il suo lavoro». Polemico anche il viceministro alla Ricerca Lorenzo Fioramonti: «Ho appreso questa notizia dai social network. Non sarebbe male se decisioni simili si condividessero anche con il Vice Ministro».Secondo fonti ministeriali, la revoca dell'incarico è arrivata dopo verifiche fatte sulla procedura di nomina e controlli che mettono in dubbio la validità della nomina. Non sarebbero stati svolti, quindi, tutti i passaggi necessari fra cui l'invio all'autorità di controllo per la registrazione della nomina. Prime indiscrezioni darebbero come certo alla guida dell'Asi Pasquale Preziosa, già capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare fino al marzo del 2016.