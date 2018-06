Agenti eroi per caso salvano due donne con l'acqua alla gola

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ho visto le dita delle mani che spuntavano da una piccola fessura del finestrino abbassato e ho capito che la situazione era davvero grave. Ci siamo immersi perché l'acqua era arrivata al limite». Il vice ispettore Benedetto Fanesi racconta gli attimi drammatici in cui, insieme ai colleghi Pietro Golia, Marco Cropo, Diego Ravarelli, Simone Cingolani e Andrea Fioretti, ha salvato due donne (mamma e figlia), a bordo di un'auto sommersa dall'acqua in un sottopassaggio.E' accaduto ieri ad Ancona e la scena, ripresa da una famiglia che ha chiamato i soccorsi, ha dell'incredibile. Il veicolo era completamente sott'acqua e gli agenti devono immergersi per estrarre le due donne.«Ho intravisto un seggiolino di un bambino aggiunge Cingolani e con lo sfollagente ho rotto subito il vetro perché temevo ci fosse un minore. Le due donne stavano per annegare. Abbiamo tirato le portiere e le abbiamo trascinate via. Non hanno detto nulla, solo un grazie accompagnato da un grande sorriso. Erano molto provate conclude - e avevano già le labbra viola». Il video su Leggo.it. (E.Cos.)