Affrontare la realtà in un film

Una storia vera, quella della caduta di un ragazzo nella spirale della droga, e due punti di accesso per conoscerla: il bestseller del giornalista David Sheff e l'autobiografia di suo figlio Nic. È stato il regista belga Felix van Groeningen a raccogliere quel materiale incandescente e a trasformarlo nel film Beautiful Boy, un disperato sprofondare nell'abisso incarnato da due ottimi attori Steve Carell nel ruolo del padre e la rivelazione Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome) in quello del figlio in balia delle sostanze che danno verità alla paura, all'incertezza e al senso di impotenza di chi combatte contro la dipendenza. Dalla prospettiva interna di chi offre cocaina ed eroina ai propri demoni, e poi cerca di distruggerli per salvarsi, e da quella di un padre sopraffatto dai dubbi, combattuto tra il desiderio di intervenire e la necessità di farsi da parte. Il regista gestisce la narrazione con un salto continuo tra piani temporali e un'adesione forte alle emozioni, ma il suo racconto resta iper-controllato e in fin dei conti freddo, lontano dalla libertà creativa dei suoi precedenti The Misfortunates e Alabama Monroe.(M. Gre.)

BEAUTIFUL BOY

di Felix van Groeningen



Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

