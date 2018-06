Affluenza più bassa d'Italia

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il voto del III municipio ha segnato, ieri, un piccolo record di cui andare poco fieri. È stato infatti il voto con meno elettori d'Italia: quello dove l'affluenza ha toccato i minimi storici.Si era già capito dal primo turno di voto che la vicinanza degli elettori non abitava all'ombra di Montesacro. E così ieri c'è stato anche un peggioramento della situazione. Se due settimane fa si era recato alle urne il 26% degli aventi diritto ieri si è presentato appena il 20,9%. In prativa 35.947 elettori su 171.876.Un trend andato avanti tutta la giornata. La maglia nera del non voto anche alle 19 era per il 3° municipio col 14,73% degli aventi diritto. Alla stessa ora al primo turno il dato si attestava al 18,44%. Insomma, per la scelta del minisindaco il vero vincitore è stato l'assenteismo. Sicuramente è un dato su cui riflettere.(F. Pas.)