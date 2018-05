Affitti a canone concordato Nuove regole del Comune

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale ha avviato le interlocuzioni con le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale per la realizzazione degli accordi territoriali che permetteranno di rinnovare precedenti accordi del 2004.La definizione degli accordi è indispensabile per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, nonché dei contratti di locazioni transitorie e quelli per gli studenti universitari. Tali accordi prevederanno altre speciali condizioni migliorative per far fronte ad esigenze di particolari categorie di inquilini di immobili appartenenti alle grandi proprietà immobiliari. Erano presenti all'incontro Asppi, Ania, Sicet, Sunia, Unione Inquilini, Uniat, Assocasa, Federcasa, Uppi, Arpe, Confappi, Confabitare, Appc, Asia-Usb.(S. Uni.)riproduzione riservata ®