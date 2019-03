Adozione tra caos e amore

Bambini orfani presentati ai potenziali genitori adottivi come in una mostra-mercato. Ragazzini abbandonati, spesso con alle spalle un passato drammaticissimo. Adulti in preda all'angoscia e all'insicurezza di chi cerca di creare una famiglia e non ci riesce. È possibile far ridere, e bene, mettendo insieme questi elementi? Il regista Sean Anders (Come ammazzare il capo 2 e i due Daddy's Home) dimostra di sì. E a dargli la benzina giusta per raccontare le vicende di una coppia affiatata (Rose Byrne e Mark Wahlberg, qui anche produttore) che vuole allargare la famiglia con l'adozione ci sono i due ottimi protagonisti ma soprattutto, la (sua) storia vera da cui ha attinto. Il segreto per scatenare le risate, la tensione, le emozioni e la commozione che suscita Instant Family sta infatti nell'autenticità di un racconto che mette in luce, con equilibrio e ironia, le immense difficoltà e le enormi gioie che possono nascere da quel caos che è la famiglia, ancor più se adottiva.(M. Gre.)

INSTANT FAMILY

di Sean Anders



