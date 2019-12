ADOLESCENTI TERRORIZZATI

Accerchiava e rapinava giovani vittime, con l'aiuto di due complici ancora minorenni, nella zone di Monte Mario e Balduina. Per questo motivo un 19enne, D. B., è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari.

I poliziotti sono stati in grado di identificare il ragazzo, noto come il nero della Balduina, grazie l'apporto di alcuni adolescenti rapinati, che, confidato l'accaduto ai genitori, hanno trovato il coraggio di denunciare le aggressioni.

Nel corso delle indagini è risultato che la baby gang, oltre a derubare i coetanei, aveva anche preso di mira un negoziante straniero del quartiere. L'uomo lasciava che i teppisti gli rivolgessero regolarmente insulti razzisti e sottraessero merce dalla sua attività sotto la minaccia di possibili ritorsioni da parte di bande criminali alle quale i giovani dicevano di essere collegati. La Procura ha raccolto evidenze sufficienti per accusare il ragazzo di rapina e discriminazione razziale.

(T.Abr.)

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA