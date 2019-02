Adolescenti, la metà teme il web

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I social fanno paura ma è impossibile rinunciarci. Questo è il pensiero degli adolescenti tra i 12 e i 18 anni, secondo una ricerca di Telefono Azzurro e Doha Kids. Quasi la metà degli intervistati (46%) ritiene che i social network provochino effetti negativi (bullismo, contenuti violenti, pettegolezzi, voci false e discriminazioni): Facebook e gli altri canali social - per 1 ragazzo su 3 - distraggono dallo studio e dalla vita reale, creando in certi casi un mondo parallelo. Il 28% degli adolescenti dichiara un alto rischio di dipendenza e 2 su 10 affermano che i social agevolino il bullismo e hanno paura di essere adescati. Solo il 22% evidenzia un problema nella protezione dei dati personali. Più alto invece il numero di chi vede immagini o video violenti (32%) e resta impressionato dal fenomeno (43%). Uno su quattro incappa in messaggi che incoraggiano a scommettere e giocare soldi online, per il 23% il pericolo incontrato tra i profili altrui sono clip e foto sessualmente esplicite. Ciò nonostante, il 43% dei ragazzi e il 53% delle ragazze non possono (e vogliono) fare a meno dei social network, scenario che causerebbe loro ansia e agitazione. Per contrastare tali insidie Telefono Azzurro e Ministero dell'Istruzione hanno firmato ieri un protocollo d'intesa. (A.Cap.)